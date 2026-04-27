Narbonne

FESTIVAL MUSIQUE & PATRIMOINE IMPLORATIONS MUSICALES, D’ALLEGRI À MOZART

RD 613 Chemin de Fontfroide Narbonne Aude

Tarif : 30 – 30 – 50 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 21:30:00

fin : 2026-07-16 23:30:00

Date(s) :

2026-07-16

À l’heure où le monde traverse des périodes d’incertitude, les œuvres réunies dans ce programme rappellent la beauté, la joie et la profondeur de l’expérience humaine. Façonnées au fil des siècles, elles portent en elles une quête de paix et d’apaisement, où se conjuguent émotion, spiritualité et sens du sacré.

Musiques de Grégorio Allegri, Giacomo Carissimi, Marc Antoine Charpentier, Antonio Vivaldi; Wolfgang Amadeus Mozart…

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RD 613 Chemin de Fontfroide Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 45 11 08

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English :

At a time when the world is going through periods of uncertainty, the works in this program recall the beauty, joy and depth of the human experience. Shaped over the centuries, they carry within them a quest for peace and reassurance, combining emotion, spirituality and a sense of the sacred.

Music by Gregorio Allegri, Giacomo Carissimi, Marc Antoine Charpentier, Antonio Vivaldi; Wolfgang Amadeus Mozart…

L’événement FESTIVAL MUSIQUE & PATRIMOINE IMPLORATIONS MUSICALES, D’ALLEGRI À MOZART Narbonne a été mis à jour le 2026-04-27 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi