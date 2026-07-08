Informations pratiques

Hauts de Bienne

Festival Musiques en Haut

Église Notre-Dame de Morez Hauts de Bienne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Pour son édition 2026, Musiques en Haut ! explore les liens entre musique et vivant, en faisant dialoguer imaginaires médiévaux, créations contemporaines, musiques anciennes et improvisation. Du stage de chant médiéval aux concerts, le festival affirme la musique comme un espace de liberté et d’expérimentation.

Parmi les temps forts Baptiste Trotignon au piano, le duo baroque d’Odile Édouard et Jean-Luc Ho, le récital nocturne de Pierre Gallon (Diapason d’or), et l’ensemble Bab Assalam inspiré des fables de Kalîla et Dimna. La création Danses célestes de Jean-Baptiste Robin prolongera cette réflexion autour du vivant.

Cette thématique se retrouve aussi dans les actions de médiation, comme le livre audio Une vipère en cuer avec les élèves de Longchaumois. En clôture, Le Cortège d’Orphée célébrera la nature avec Les oiseaux sont de la poussière d’âme….

Retrouvez une vingtaine de concerts dans le Haut-Jura, répartis sur les territoire du Haut-Jura Grandvaux, de la Station des Rousses et du Haut-Jura Gorges de la Bienne. Plusieurs évènements vous attendent

– le samedi 11 juillet à l’église de Morez

– le mercredi 15 juillet à l’église de Longchaumois .

Église Notre-Dame de Morez Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Festival Musiques en Haut

L’événement Festival Musiques en Haut Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-06-29 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE