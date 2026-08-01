Festival Musiques en Vercors 30 ans Saint-Martin-en-Vercors
vendredi 7 août 2026 · Saint-Martin-en-Vercors
Informations pratiques
Saint-Martin-en-Vercors
Festival Musiques en Vercors 30 ans
Eglise Saint-Martin-en-Vercors Drôme
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 19:30:00
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-17
Concerts à l’occasion du 30è anniversaire du Festival Musiques en Vercors
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Eglise Saint-Martin-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 99 00 12
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English :
Concerts to mark the 30th anniversary of the Musiques en Vercors Festival
L’événement Festival Musiques en Vercors 30 ans Saint-Martin-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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