Informations pratiques

Saint-Martin-en-Vercors

Festival Musiques en Vercors 30 ans

Eglise Saint-Martin-en-Vercors Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07 19:30:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-17

Concerts à l’occasion du 30è anniversaire du Festival Musiques en Vercors

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Eglise Saint-Martin-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 99 00 12

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English :

Concerts to mark the 30th anniversary of the Musiques en Vercors Festival

L’événement Festival Musiques en Vercors 30 ans Saint-Martin-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Vercors Drôme