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AGENDA · Nancy

Festival Numéro(s) Salon de l’Édition du Grand Est Galerie Poirel Nancy

vendredi 27 novembre 2026 · Galerie Poirel · Nancy

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Galerie Poirel
Adresse
3 rue Victor Poirel
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Nancy

Festival Numéro(s) Salon de l’Édition du Grand Est

Galerie Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Samedi 2026-11-27 15:00:00
fin : 2026-11-27 20:00:00

Date(s) :
2026-11-27 2026-11-28

L’association plus vite, en partenariat avec la Ville de Nancy, renouvelle son invitation aux Galeries Poirel (Nancy) pour un rendez-vous désormais annuel. Tout public
0  .

Galerie Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25 

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English :

The Plus Vite association, in partnership with the City of Nancy, is once again inviting the public to the Galeries Poirel (Nancy) for what has now become an annual event.%A0

L’événement Festival Numéro(s) Salon de l’Édition du Grand Est Nancy a été mis à jour le 2026-07-14 par DESTINATION NANCY

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