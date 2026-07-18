Festival Numéro(s) Salon de l’Édition du Grand Est Galerie Poirel Nancy
vendredi 27 novembre 2026 · Galerie Poirel · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Festival Numéro(s) Salon de l’Édition du Grand Est
Galerie Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Samedi 2026-11-27 15:00:00
fin : 2026-11-27 20:00:00
Date(s) :
2026-11-27 2026-11-28
L’association plus vite, en partenariat avec la Ville de Nancy, renouvelle son invitation aux Galeries Poirel (Nancy) pour un rendez-vous désormais annuel. Tout public
0 .
Galerie Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Plus Vite association, in partnership with the City of Nancy, is once again inviting the public to the Galeries Poirel (Nancy) for what has now become an annual event.%A0
L’événement Festival Numéro(s) Salon de l’Édition du Grand Est Nancy a été mis à jour le 2026-07-14 par DESTINATION NANCY
À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- Concert PamPadam Variété Française & Internationale Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Nancy 18 juillet 2026
- Concert Amours d’été Nuit chaude aux accents méditerranéens Rives de Meurthe Nancy 18 juillet 2026
- Spectacle, représentation Soirée Méditerranéenne L’Autre Canal Nancy 18 juillet 2026
- Atelier Eux moches mais touchants ! Muséum-Aquarium Nancy 19 juillet 2026
- Spectacle, représentation Dimanche Acoustique Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Nancy 19 juillet 2026