Festival Numéro(s) Salon de l’Édition du Grand Est Galerie Poirel Nancy

Informations pratiques

Nancy

Festival Numéro(s) Salon de l’Édition du Grand Est

Galerie Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Samedi 2026-11-27 15:00:00

fin : 2026-11-27 20:00:00

Date(s) :

2026-11-27 2026-11-28

L’association plus vite, en partenariat avec la Ville de Nancy, renouvelle son invitation aux Galeries Poirel (Nancy) pour un rendez-vous désormais annuel. Tout public

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Galerie Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25

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English :

The Plus Vite association, in partnership with the City of Nancy, is once again inviting the public to the Galeries Poirel (Nancy) for what has now become an annual event.%A0

L’événement Festival Numéro(s) Salon de l’Édition du Grand Est Nancy a été mis à jour le 2026-07-14 par DESTINATION NANCY