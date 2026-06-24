Festival OFF exposition collective Sounds Good! Galerie Betty Arles

Arles

Festival OFF exposition collective Sounds Good!

Lundi 13 juillet 2026 de 18h à 20h.

Vernissage.

Du mardi 14 au dimanche 19 juillet 2026 de 11h à 12h30 et de 17h à 20h. Galerie Betty 18 Rue de la Rotonde Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13 20:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-14

L’exposition photographique collective Sounds Good!, conçue par Loredana De Pace, est présentée à l’occasion du Festiva Off Arles 2026.

L’exposition photographique collective Sounds Good!, conçue par Loredana De Pace | Studio CAOS, est présentée à l’occasion du Circuit Off des Rencontres d’Arles 2026 et se tiendra du 13 au 19 juillet 2026 à la Galerie Betty Arles (France).

Cette exposition rassemble le regard de neuf artistes italiens Michela Bernasconi, Cesare Di Liborio, Ivan De Francesco, Raffaele Sperandeo, Carlo Traini, Massimiliano Ferrari, Flavio Tecchio, Juan Borja et Raffaele Salvati, des auteurs qui explorent des mondes imaginaires, désertiques ou inversés, des lieux de mémoire et d’identité, des signes éphémères et changeants de la nature, des voyages et des expériences concrètes dans des villes inconnues et des industries familières, des cultures lointaines qui cherchent à dialoguer avec nous, notamment à travers la photographie.

Sounds Good ! est une exposition collective de photographies née de la volonté de raconter le changement visuel et sensible que nous vivons actuellement. Dans cette exposition, le concept de changement revêt une connotation positive et se décline sous diverses formes, allant du changement proprement paysager, urbain et industriel à celui d’ordre culturel, sociologique et ancestral.

Pour aboutir ensuite à la métamorphose du langage, propre à la photographie contemporaine. Elle aussi est en train de changer, c’est un paradigme imparable. La photographie transfigure sa manière de s’exprimer au rythme de la métamorphose liquide de l’être humain qui la produit. Elle se transforme dans ses modes et ses thèmes, évolue, expérimente, puis… revient aux origines, mais en parlant un langage moderne.

Les photographies de cette exposition visent donc à transmettre des visions suspendues entre expérience concrète et imagination des mondes bouleversés, des traces éphémères laissées par la nature, des villes inconnues, des cultures lointaines qui cherchent à se rapprocher à travers le langage universel de l’image. Ici, la photographie ne documente pas, mais interprète. Chaque auteur évolue à la frontière entre l’observation et la perception, transformant le voyage en un dispositif narratif capable d’interroger l’identité, l’appartenance et la mémoire collective.



Sounds Good! est donc une relecture du réel selon le point de vue des artistes qui l’animent, en accord avec le thème Des mondes à relire de cette édition du festival Les Rencontres d’Arles. .

Galerie Betty 18 Rue de la Rotonde Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 3280231585 loredanadepace@gmail.com

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English :

The group photography exhibition *Sounds Good!*, curated by Loredana De Pace, is being presented as part of the Festiva Off Arles 2026.

L’événement Festival OFF exposition collective Sounds Good! Arles a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme d’Arles