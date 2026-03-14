Festival OFF ValenScène Extrait de La théorie du compost Fabrico Valence
Festival OFF ValenScène Extrait de La théorie du compost Fabrico Valence jeudi 4 juin 2026.
Valence
Festival OFF ValenScène Extrait de La théorie du compost
Fabrico 7 Rue Belle Image Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 19:30:00
fin : 2026-06-04 20:30:00
Date(s) :
2026-06-04
Le OFF de ValenScène propose un espace vivant et convivial où spectacles, exposition et rencontres artistiques prolongent l’esprit du festival dans une ambiance chaleureuse et accessible à tous.
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Fabrico 7 Rue Belle Image Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr
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English :
The OFF de ValenScène offers a lively, convivial space where shows, exhibitions and artistic encounters extend the spirit of the festival in a warm, accessible atmosphere.
L’événement Festival OFF ValenScène Extrait de La théorie du compost Valence a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme
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