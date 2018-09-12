Festival on marche Théâtre Joliette Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Festival on marche

Du 11/09 au 19/09/2026 tous les jours. Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-11

Dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026, avec la participation du festival On marche et de l’Institut Français du Maroc.

Il y a 20 ans, Taoufiq Izeddiou créait à Marrakech le festival international de danse contemporaine On Marche. Pour l’ouverture de sa nouvelle saison, le Théâtre Joliette invite le chorégraphe marocain à proposer une version marseillaise de la 20e édition d’un festival traversé par cinq générations de dansereuses.



Certain·es y sont né·es quand d’autres ont grandi avec. Le chorégraphe y explorera les tensions entre tradition et modernité, entre individu et communauté…



Autant de spectacles inédits, inattendus et nécessaires. Place aux corps multiples !









Vendredi 11 septembre à 20h, grande salle



La Terre en transe

La transe est un état qui nous ramène au cœur de nous-même, un état de vérité.



Si le monde est fou, hystérique, incohérent et violent alors la transe est l’antidote et le chemin pour le faire changer.

Chorégraphe Taoufiq Izeddiou

Création sonore Taoufiq Izeddiou et Saïd Aït el Moumen

Avec Taoufiq Izeddiou, Suzie Babin, Juliette Bouissou, Chourouk El Mahati, Mohamed Lamqayssi, Moad Haddadi, Hassan Oumzili, Angela Vanoni et Oumaima Manai









Samedi 12 septembre à 18h

Jam session

Apéro marocain x DJ Moad Haddadi

Danser en Méditerranée







Dimanche 13 septembre à 17h, petite salle





Dihya,Mohamed Lamqayssi

Le chorégraphe imagine une réalité parallèle dans laquelle la victorieuse reine amazigh Dihya aurait stoppé net le patriarcat arabo-musulman.

Ce solo est une pièce sur le pouvoir, le sacrifice, la liberté et l’amour. Si cette création est inspirée de la culture amazighe, Dihya dépasse largement ces références pour les incorporer à une modernité aussi digitale que vivante, graphique que percutante.



Chorégraphie et musique Mohamed Lamqayssi

Interprétation Chourouk El Mahati









Dimanche 13 septembre à 18h30





The waterproofed artist, Youness Atbane.



Youness Atbane explore avec humour l’impact de la théorie postcoloniale et envisage un art post-décolonial comme une mutation critique.

Incarnant à la fois un artiste et un commissaire d’exposition, Youness Atbane livre dans cette performance loufoque une réflexion parfois cynique mais toujours articulée sur l’influence académique postcoloniale, le monde dans lequel nous vivons et celui de l’art contemporain.

Conception et chorégraphie Youness Atbane

Artistes et chercheurs associés Youness Atbane, Zouheir Atbane, Marion Stline, Anna Weissenfels, Kamal Adissa











Vendredi 18 septembre à 19h





Projection et rencontre animée par Nedjma Hadj Benchelabi, programmatrice et dramaturge.











Samedi 19 septembre à 19h une soirée, trois spectacles







– 1er spectacle Sirat Marouane Mezouar (Lauréat du programme Taklif)



Habiter la fragilité

Taklif offre aux jeunes chorégraphes et interprètes marocain·es un espace pour présenter leurs créations au sein du festival On Marche. Ce dispositif accompagne les premières étapes d’un parcours artistique professionnel.

Conception Marouane Mezouar

Design d’objet Raja Essoulouk

Dramaturgie et univers sonore Zineb Mezouar







– 2e spectacle Incenddia Yassmine Benchifra



Ce premier solo de Yassmine Benchifra, lauréat du concours Taklif à Marrakech, s’inspire de son parcours.

Taklif offre aux jeunes chorégraphes et interprètes marocain·es un espace pour présenter leurs créations au sein du festival On Marche. Ce dispositif accompagne les premières étapes d’un parcours artistique professionnel.

Chorégraphie et performance Yassmine Benchrifa





– 3e spectacle Matahat Abdel Mounim Elallami



Un solo comme un labyrinthe pluriel où vont se perdre des sentiments contradictoires…

Chorégraphie Elallami Abdel Mounim







Samedi 19 septembre à minuit





– 1er spectacle Silex et craie (calcédoine et coccolithe) - Vincent Dupont, Bernardo Montet



Une œuvre puissante et jubilatoire sur l’humanité.

Deux créatures farfelues se rencontrent. On ne sait s’il s’agit d’extraterrestres ou d’homo-sapiens. Créé au Festival d’Avignon dans le cadre de Vive le Sujet ! en 2022 ce duo est une rencontre artistique du troisième type.

Avec Vincent Dupont, Bernardo Montet

Chorégraphie Vincent Dupont, Bernardo Montet





– 2e spectacle L’aaroussa - Meryem Jazouli



Une performance hypnotique

Dans un vacarme heureux, L’Aaroussa est comme suspendue entre prière et abandon, cérémonie et improvisation. Seuls ses bras viennent à exister.

Conception chorégraphique Meryem Jazouli







-3e spectacle

ex-pose(s)- Héla Fattoumi, Eric Lamoureux



Cette création offre un accès sans filtre aux interprètes.

Deux duos, l’un féminin, l’autre masculin, explorent avec poésie, sensualité et fantaisie l’œuvre de deux sculpteurs emblématiques du XXe siècle Henri Laurens et Ousmane Sow.

Chorégraphie Héla Fattoumi & Éric Lamoureux

Musique Éric Lamoureux

Interprètes Meriem Bouajaja, Chourouk El Mahati, Mohamed Fouad, Mohamed Chniti .

Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

As part of the 2026 Mediterranean Season, in collaboration with the On marche festival and the Institut Français du Maroc.

L’événement Festival on marche Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille