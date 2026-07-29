Informations pratiques

Limoges

Festival Opération Operette Le médecin malgré lui

7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28 2026-08-29

En attente de la création de son célèbre opéra FAUST, Charles Gounod se divertit en mettant en musique le fameux MEDECIN MALGRE LUI de MOLIERE. Une occasion de redécouvrir cet Opéra-Comique qui mêle le texte originel du grand sieur Poquelin et la musique pleine de verve du grand compositeur. .

7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 07 02 37 follembuche@gmail.com

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English : Festival Opération Operette Le médecin malgré lui

L’événement Festival Opération Operette Le médecin malgré lui Limoges a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Limoges Métropole