Festival Opération Operette Le médecin malgré lui Limoges
vendredi 28 août 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Festival Opération Operette Le médecin malgré lui
7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28 2026-08-29
En attente de la création de son célèbre opéra FAUST, Charles Gounod se divertit en mettant en musique le fameux MEDECIN MALGRE LUI de MOLIERE. Une occasion de redécouvrir cet Opéra-Comique qui mêle le texte originel du grand sieur Poquelin et la musique pleine de verve du grand compositeur. .
7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 07 02 37 follembuche@gmail.com
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English : Festival Opération Operette Le médecin malgré lui
L’événement Festival Opération Operette Le médecin malgré lui Limoges a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Limoges Métropole
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