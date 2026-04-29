Festival OTNI #5 Le Grand Parquet PARIS
Festival OTNI #5 Le Grand Parquet PARIS jeudi 4 juin 2026.
4 jours de formes théâtrales inattendues et insolites, entre cabaret mythologique, loto décalé, théâtre sous casque ou dans une boîte, à vivre dans un bar-tabac ou au cœur d’un verger, entre jeux collectifs et expériences sensibles où le public devient complice.
Programme
jeu 4 juin → 20h
Cabaret Les Métamorphosées
Médusa
cabaret
dès 14 ans
Vous connaissez sûrement les Métamorphoses d’Ovide, mais avez-vous entendu le chant des créatures qui peuplent ces récits mythologiques, écouté leurs histoires, plongé dans leurs regards ? Ce cabaret pop et plein de sororité redonne une voix, de la lumière et du panache à ces créatures mythiques, métamorphosées contre leur gré, pour faire entendre leurs histoires avec humour, chansons, drame et paillettes.
ven 5 juin → 20h
Jour de Chance
Cie Modes d’emploi
espoirs & jeux à gratter
dès 15 ans
Dans un bar-tabac de campagne, Mélanie revient avec l’intention de gratter un jeu de hasard et la certitude de gagner, vraiment beaucoup. Avec humour et auto-dérision, entre fiction et réalité, théâtre et PMU, Jour de chance aborde les rapports de classes et d’inégalités des chances.
sam 6 juin → 17h à 19h
dim 7 juin → 15h à 18h30
Appartement témoin
Les Aimants
installation-spectacle immersive
dès 12 ans
Dissimulées dans une camionnette, six personnes écoutent attentivement la vie d’une famille grâce à des microphones placés dans l’appartement. Les spectateurs et spectatrices deviennent les témoins invisibles d’un moment de vie au plus près de l’intimité d’une famille. Sans images, le public laisse libre cours à son imagination et reconstitue les scènes à partir des bribes de vie qui lui parviennent.
sam 6 juin → 20h
Le Grand Loto des Artistes Oubliées
Marie Combeau, Elsa Granat, Claire Méchin
jeu de hasard
dès 12 ans
Voici un jeu de Loto pas comme les autres : chaque tirage est l’occasion de rencontrer une artiste oubliée, de revenir sur ses gloires, ses échecs, son oubli systémique. Avec humour et poésie, une vingtaine de femmes artistes à travers les siècles reprennent vie alors qu’elles n’ont pas eu leur place dans les livres d’Histoire.
dim 7 juin → 14h à 17h
Station Verger
Les Aimants
entresort sonore et manuel
dès 5 ans
Station verger situe la poésie au cœur d’une installation immersive où l’on entre et d’où l’on sort librement. C’est un entresort joyeux pour entraîner une écoute sensible au contact du verger. Des tables, des chaises, un micro, des casques audio, des crayons, des carnets, de la peinture, et une invitation : “entrez et prenez place, pour écouter des poèmes, crayons en mains sans contrainte de temps ou de résultat”.
dim 7 juin → 15h30 & 17h30
Handle with Care
Ontroerend Goed
théâtre dépouillé jusqu’à l’essentiel
dès 14 ans
Handle with Care, c’est du théâtre dans une boîte. Pas d’acteurs. Uniquement une boite. Et le public qui choisi comment participer : en prenant les devants ou en observant les autres prendre des décisions qui lancent le spectacle dans des directions inattendues. Il n’y a pas de mauvais choix. Une expérience unique, farcie de réflexions sur le temps, la finitude et la communauté.
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tarif spectacles : 12€
tarif Appartement témoin : 5€ (gratuit pour les spectateurs du Grand Loto des Artistes Oubliées)
tarif Handle with Care : 5€
tarif Station Verger : gratuit (réservation conseillée)
Temps fort du grand parquet dédié aux formes théâtrales insolites, le festival OTNI (objet théâtral non identifié) poursuit, pour sa cinquième édition, son chemin hors des sentiers battus pour vous faire vivre des expériences théâtrales « extra-ordinaires » !
Du jeudi 04 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-04T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-08T01:59:59+02:00
Date(s) :
Le Grand Parquet Jardins d’Eole – 35 rue d’Aubervilliers 75018 PARIS
https://www.legrandparquet.fr/agenda/otni-5/ +33140037223 resa@legrandparquet.fr
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