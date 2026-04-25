Festival Paillettes à la Maison Concert ZONA SUL QUARTET Bossa nova & Musiques Populaires Brésiliennes LA MAISON LILANANDA Montluçon

Montluçon

Festival Paillettes à la Maison Concert ZONA SUL QUARTET Bossa nova & Musiques Populaires Brésiliennes

LA MAISON LILANANDA 1 rue Sainte Marie Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

En hommage aux quartiers Sud de la ville de Rio de Janeiro des années 50 qui voit naître la Bossa Nova, fruit de rencontres entre jazz et samba. Ce quartet créé en 2025 offre un répertoire au groove entraînant.

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LA MAISON LILANANDA 1 rue Sainte Marie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes asso.lilananda@gmail.com

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English :

A tribute to the southern districts of Rio de Janeiro in the 50s, where Bossa Nova was born, the fruit of encounters between jazz and samba. Created in 2025, this quartet offers a repertoire with a catchy groove.

L’événement Festival Paillettes à la Maison Concert ZONA SUL QUARTET Bossa nova & Musiques Populaires Brésiliennes Montluçon a été mis à jour le 2026-04-25 par Montluçon Tourisme