Festival Palimpseste Parc du Charlieu Chatuzange-le-Goubet

Informations pratiques

Chatuzange-le-Goubet

Festival Palimpseste

Parc du Charlieu 220 Route des Moulins Chatuzange-le-Goubet Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-20

La compagnie Palimpseste revient fin août théâtre, chansons et plein air au programme. Venez nombreux !

.

Parc du Charlieu 220 Route des Moulins Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 34 39 98 compagniepalimpseste@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Palimpseste theater company is returning at the end of August: theater, songs, and outdoor performances are on the program. We hope to see many of you there!

L’événement Festival Palimpseste Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-07-29 par Valence Romans Tourisme