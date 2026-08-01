Festival Palimpseste Parc du Charlieu Chatuzange-le-Goubet
jeudi 20 août 2026 · Parc du Charlieu · Chatuzange-le-Goubet
Informations pratiques
Chatuzange-le-Goubet
Festival Palimpseste
Parc du Charlieu 220 Route des Moulins Chatuzange-le-Goubet Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-20
La compagnie Palimpseste revient fin août théâtre, chansons et plein air au programme. Venez nombreux !
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Parc du Charlieu 220 Route des Moulins Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 34 39 98 compagniepalimpseste@gmail.com
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English :
The Palimpseste theater company is returning at the end of August: theater, songs, and outdoor performances are on the program. We hope to see many of you there!
L’événement Festival Palimpseste Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-07-29 par Valence Romans Tourisme
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