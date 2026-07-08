Informations pratiques

Chatuzange-le-Goubet

Vide grenier

Village Chatuzange-le-Goubet Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous pour une journée placée sous le signe de la convivialité et des bonnes affaires ! Venez chiner, dénicher des trésors et faire de belles trouvailles parmi de nombreux exposants.

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Village Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 63 07 81 comitedesfetechatu@gmail.com

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English :

The Festival Committee invites you to a day filled with fun and great deals! Come browse, hunt for treasures, and discover wonderful finds among the many vendors.

L’événement Vide grenier Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-07-22 par Valence Romans Tourisme