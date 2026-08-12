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AGENDA · Périgny

Festival Parole d’Automne Rue du Château Périgny

samedi 3 octobre 2026 · Rue du Château · Périgny

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue du Château
Adresse
Foyer Rural
Ville
17180 Périgny
Département
Charente-Maritime
Tarif

Périgny

Festival Parole d’Automne

Rue du Château Foyer Rural Périgny Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Dans le cadre de Paroles d’automne , un rendez-vous culturel est proposé le samedi 3 octobre à Périgny.
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Rue du Château Foyer Rural Périgny 17180 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 95 95 94  amusegueules.conteurs@gmail.com

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English :

As part of %AB Paroles d’automne %BB, a cultural event will be held on Saturday, October 3, in %E0 P%E9rigny.

L’événement Festival Parole d’Automne Périgny a été mis à jour le 2026-08-12 par Nous La Rochelle

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