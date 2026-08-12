Festival Parole d’Automne Rue du Château Périgny
samedi 3 octobre 2026 · Rue du Château · Périgny
Informations pratiques
Périgny
Festival Parole d’Automne
Rue du Château Foyer Rural Périgny Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Dans le cadre de Paroles d’automne , un rendez-vous culturel est proposé le samedi 3 octobre à Périgny.
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Rue du Château Foyer Rural Périgny 17180 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 95 95 94 amusegueules.conteurs@gmail.com
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English :
As part of %AB Paroles d’automne %BB, a cultural event will be held on Saturday, October 3, in %E0 P%E9rigny.
L’événement Festival Parole d’Automne Périgny a été mis à jour le 2026-08-12 par Nous La Rochelle
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