Festival Parole d’Automne Rue du Château Périgny

Informations pratiques

Périgny

Festival Parole d’Automne

Rue du Château Foyer Rural Périgny Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Dans le cadre de Paroles d’automne , un rendez-vous culturel est proposé le samedi 3 octobre à Périgny.

.

Rue du Château Foyer Rural Périgny 17180 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 95 95 94 amusegueules.conteurs@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of %AB Paroles d’automne %BB, a cultural event will be held on Saturday, October 3, in %E0 P%E9rigny.

L’événement Festival Parole d’Automne Périgny a été mis à jour le 2026-08-12 par Nous La Rochelle