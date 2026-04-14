Festival Passeurs de Livres, Parking couvert, Avenue Carnot, Alès

Festival Passeurs de Livres 4 – 6 juin Parking couvert, Avenue Carnot Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T10:00:00+02:00 – 2026-06-04T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Les Passeurs de Livres est un festival unique en France à deux titres. D’abord parce qu’il est le seul à être consacré à l’ensemble des sciences humaines — histoire, géographie, anthropologie, sociologie, philosophie, entre autres. Ensuite parce que chaque table ronde fait dialoguer chercheurs et auteurs de fiction (romanciers, auteurs de bande dessinée), créant un espace rare où savoirs et imaginaires se rencontrent. Véritable laboratoire à ciel ouvert, le festival a pour ambition à la fois de complexifier la pensée et de rendre les sciences humaines et la réflexion accessibles à tous.

Au cœur de l’événement, le salon du livre réunit plus de 80 maisons d’édition et plus de 70 auteurs. Il constitue le poumon du festival, autour duquel s’organisent une quarantaine de rencontres, tables rondes, événements jeunesse et moments festifs qui déclinent la thématique de cette édition : « Difficiles libertés ». Cette année, le festival aura l’honneur d’accueillir l’acteur, auteur et metteur en scène Lionnel Astier, qui inaugurera le festival lors d’un entretien avec Jean Lebrun le vendredi 5 juin à 19 h.

Le festival propose également de nombreuses actions culturelles : expositions, rencontres scolaires rassemblant plus de 1 000 élèves, dictée géante, animations jeunesse, ateliers et activités destinés à différents publics, notamment des rencontres transgénérationnelles et des temps spécialement dédiés aux femmes des quartiers prioritaires de la ville. Cette année, l’artiste Pat Fimo signe l’affiche du festival.

Le salon du livre se tiendra au parking couvert le long de l’avenue Carnot, en face du square Arnaud Beltrame à Alès.

Parking couvert, Avenue Carnot Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://lespasseursdelivres.fr »}, {« type »: « email », « value »: « festivalpdl30@gmail.com »}]

Les Passeurs de Livres est un festival qui réunit auteurs, chercheurs et public autour de rencontres, de tables rondes et d’un salon du livre, avec de nombreuses maisons d’édition et auteurs présents.