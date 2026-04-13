Festival Percud’eaux, Salle du Point du Jour, Bordeaux
Festival Percud’eaux, Salle du Point du Jour, Bordeaux samedi 23 mai 2026.
Festival Percud’eaux 23 et 24 mai Salle du Point du Jour Gironde
Entrée libre, sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T09:30:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-24T09:30:00+02:00 – 2026-05-24T17:00:00+02:00
Par : La Reverb et Timbodé
Cours de percussions afro-brésiliennes.
Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026).
Salle du Point du Jour 44 rue Joseph brunet Bordeaux 33000 Bacalan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « flora@lareverb.org »}]
Cours de percussions Musique Brésil
Aline Demail
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