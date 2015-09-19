Festival « Play it again ! » | Apocalypse Now Final Cut, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing

Informations pratiques

Festival « Play it again ! » | Apocalypse Now Final Cut Samedi 19 septembre, 15h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Nord

Plein tarif > 6 €

Tarif réduit > 5 €

Tarif -14 ans > 3 €

Tarif abonné > 4 €

Cinéfamille > 1,80 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Rendez-vous national et annuel dédié au rayonnement du cinéma de patrimoine, le festival Play It Again ! revient du 17 au 27 septembre 2026 pour une 12e édition. Organisé par l’ADRC, Play It Again ! est le seul festivalv dédié au patrimoine cinématographique, à réunir simultanément plus de 200 cinémas, des grandes métropoles aux territoires ruraux, s’adressant ainsi à un public aussi large que diversifié. Au programme, classiques indémodables et films restaurés seront à l’affiche des cinémas participants, à travers toute la France.

Samedi 19 septembre, 15h

APOCALYPSE NOW FINAL CUT

De Francis Ford Coppola

1979 | États-Unis | 3h02 | VOSTFR

Avec Martin Sheen, Frederic Forrest, Robert Duvall

Au coeur du conflit vietnamien, Apocalypse Now suit l’épopée du Capitaine Willard chargé par ses supérieurs de retrouver le Colonel Kurtz, un ancien béret vert régnant sur une armée de fanatiques quelque part au-delà de la frontière cambodgienne…

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 Rue du Fresnoy 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 38 00 http://www.lefresnoy.net/fr [{« type »: « email », « value »: « accueil@lefresnoy.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 28 38 00 »}]

Le festival Play It Again ! revient du 17 au 27 septembre 2026 pour une 12e édition. Apocalypse Now Final Cut | Samedi 19 septembre, 15h

DR