Festival Play it again ! | Apocalypse Now Final Cut Tourcoing

Informations pratiques

Tourcoing

Festival Play it again ! | Apocalypse Now Final Cut

22 Rue du Fresnoy Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Rendez-vous national et annuel dédié au rayonnement du cinéma de patrimoine, le festival Play It Again ! revient du 17 au 27 septembre 2026 pour une 12e édition. Organisé par l’ADRC, Play It Again ! est le seul festivalv dédié au patrimoine cinématographique, à réunir simultanément plus de 200 cinémas, des grandes métropoles aux territoires ruraux, s’adressant ainsi à un public aussi large que diversifié. Au programme, classiques indémodables et films restaurés seront à l’affiche des cinémas participants, à travers toute la France.

Samedi 19 septembre, 15h

APOCALYPSE NOW FINAL CUT

De Francis Ford Coppola

1979 | États-Unis | 3h02 | VOSTFR

Avec Martin Sheen, Frederic Forrest, Robert Duvall

Au coeur du conflit vietnamien, Apocalypse Now suit l’épopée du Capitaine Willard chargé par ses supérieurs de retrouver le Colonel Kurtz, un ancien béret vert régnant sur une armée de fanatiques quelque part au-delà de la frontière cambodgienne…

Rendez-vous national et annuel dédié au rayonnement du cinéma de patrimoine, le festival Play It Again ! revient du 17 au 27 septembre 2026 pour une 12e édition. Organisé par l’ADRC, Play It Again ! est le seul festivalv dédié au patrimoine cinématographique, à réunir simultanément plus de 200 cinémas, des grandes métropoles aux territoires ruraux, s’adressant ainsi à un public aussi large que diversifié. Au programme, classiques indémodables et films restaurés seront à l’affiche des cinémas participants, à travers toute la France.

Samedi 19 septembre, 15h

APOCALYPSE NOW FINAL CUT

De Francis Ford Coppola

1979 | États-Unis | 3h02 | VOSTFR

Avec Martin Sheen, Frederic Forrest, Robert Duvall

Au coeur du conflit vietnamien, Apocalypse Now suit l’épopée du Capitaine Willard chargé par ses supérieurs de retrouver le Colonel Kurtz, un ancien béret vert régnant sur une armée de fanatiques quelque part au-delà de la frontière cambodgienne… .

22 Rue du Fresnoy Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 38 00 accueil@lefresnoy.net

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English :

A national, annual event dedicated to promoting heritage cinema, the Play It Again! festival returns from September 17 to 27, 2026, for its 12th edition. Organized by the ADRC, Play It Again! is the only festival dedicated to film heritage, bringing together more than 200 theaters simultaneously—from major cities to rural areas—and reaching a wide and diverse audience. The program features timeless classics and restored films screening at participating theaters throughout France.

Saturday, September 19, 3:00 p.m.

APOCALYPSE NOW FINAL CUT

By Francis Ford Coppola

1979 | United States | 3h02 | Original version with French subtitles

Starring Martin Sheen, Frederic Forrest, Robert Duvall

Set against the backdrop of the Vietnam War, *Apocalypse Now* follows the epicof Captain Willard, who has been tasked by his superiors with finding Colonel Kurtz, a former Green Beret ruling over an army of fanatics somewhere beyond the Cambodian border…

L’événement Festival Play it again ! | Apocalypse Now Final Cut Tourcoing a été mis à jour le 2026-07-14 par Hauts-de-France Tourisme