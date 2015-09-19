Festival Play it again ! | Apocalypse Now Final Cut Tourcoing
samedi 19 septembre 2026 · Tourcoing
Informations pratiques
Tourcoing
Festival Play it again ! | Apocalypse Now Final Cut
22 Rue du Fresnoy Tourcoing Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Rendez-vous national et annuel dédié au rayonnement du cinéma de patrimoine, le festival Play It Again ! revient du 17 au 27 septembre 2026 pour une 12e édition. Organisé par l’ADRC, Play It Again ! est le seul festivalv dédié au patrimoine cinématographique, à réunir simultanément plus de 200 cinémas, des grandes métropoles aux territoires ruraux, s’adressant ainsi à un public aussi large que diversifié. Au programme, classiques indémodables et films restaurés seront à l’affiche des cinémas participants, à travers toute la France.
Samedi 19 septembre, 15h
APOCALYPSE NOW FINAL CUT
De Francis Ford Coppola
1979 | États-Unis | 3h02 | VOSTFR
Avec Martin Sheen, Frederic Forrest, Robert Duvall
Au coeur du conflit vietnamien, Apocalypse Now suit l’épopée du Capitaine Willard chargé par ses supérieurs de retrouver le Colonel Kurtz, un ancien béret vert régnant sur une armée de fanatiques quelque part au-delà de la frontière cambodgienne…
Rendez-vous national et annuel dédié au rayonnement du cinéma de patrimoine, le festival Play It Again ! revient du 17 au 27 septembre 2026 pour une 12e édition. Organisé par l’ADRC, Play It Again ! est le seul festivalv dédié au patrimoine cinématographique, à réunir simultanément plus de 200 cinémas, des grandes métropoles aux territoires ruraux, s’adressant ainsi à un public aussi large que diversifié. Au programme, classiques indémodables et films restaurés seront à l’affiche des cinémas participants, à travers toute la France.
Samedi 19 septembre, 15h
APOCALYPSE NOW FINAL CUT
De Francis Ford Coppola
1979 | États-Unis | 3h02 | VOSTFR
Avec Martin Sheen, Frederic Forrest, Robert Duvall
Au coeur du conflit vietnamien, Apocalypse Now suit l’épopée du Capitaine Willard chargé par ses supérieurs de retrouver le Colonel Kurtz, un ancien béret vert régnant sur une armée de fanatiques quelque part au-delà de la frontière cambodgienne… .
22 Rue du Fresnoy Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 38 00 accueil@lefresnoy.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A national, annual event dedicated to promoting heritage cinema, the Play It Again! festival returns from September 17 to 27, 2026, for its 12th edition. Organized by the ADRC, Play It Again! is the only festival dedicated to film heritage, bringing together more than 200 theaters simultaneously—from major cities to rural areas—and reaching a wide and diverse audience. The program features timeless classics and restored films screening at participating theaters throughout France.
Saturday, September 19, 3:00 p.m.
APOCALYPSE NOW FINAL CUT
By Francis Ford Coppola
1979 | United States | 3h02 | Original version with French subtitles
Starring Martin Sheen, Frederic Forrest, Robert Duvall
Set against the backdrop of the Vietnam War, *Apocalypse Now* follows the epicof Captain Willard, who has been tasked by his superiors with finding Colonel Kurtz, a former Green Beret ruling over an army of fanatics somewhere beyond the Cambodian border…
L’événement Festival Play it again ! | Apocalypse Now Final Cut Tourcoing a été mis à jour le 2026-07-14 par Hauts-de-France Tourisme
À voir aussi à Tourcoing (Nord)
- Visite-atelier Bande dessinée, Maison Folie Hospice d’Havré, Tourcoing 22 juillet 2026
- Tous en selle !, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing 29 juillet 2026
- Visite-atelier Dessin au trait, Maison Folie Hospice d’Havré, Tourcoing 29 juillet 2026
- Atelier créatif Bracelets d’amitié, Médiathèque André Malraux, Tourcoing 29 juillet 2026
- La Visite du Dimanche, MUba Eugène Leroy, Tourcoing 2 août 2026