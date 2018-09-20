Festival « Play it again ! » | La dame de Shanghai, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing

Informations pratiques

Festival « Play it again ! » | La dame de Shanghai Dimanche 20 septembre, 18h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Nord

Plein tarif > 6 €

Tarif réduit > 5 €

Tarif -14 ans > 3 €

Tarif abonné > 4 €

Cinéfamille > 1,80 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Rendez-vous national et annuel dédié au rayonnement du cinéma de patrimoine, le festival Play It Again ! revient du 17 au 27 septembre 2026 pour une 12e édition. Organisé par l’ADRC, Play It Again ! est le seul festivalv dédié au patrimoine cinématographique, à réunir simultanément plus de 200 cinémas, des grandes métropoles aux territoires ruraux, s’adressant ainsi à un public aussi large que diversifié. Au programme, classiques indémodables et films restaurés seront à l’affiche des cinémas participants, à travers toute la France.

Dimanche 20 septembre, 18h

LA DAME DE SHANGHAI

De Orson Welles

1947 | États-Unis | 1h27 | VOSTFR

Avec Rita Hayworth, Orson Welles, Everett Sloane

Un aventurier, séduit par la femme d’un homme très riche, se fait engager par lui sur son yacht. Il est contacté par l’associé du mari pour simuler son propre meurtre. Mais l’homme meurt effectivement et l’aventurier est accusé.

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 Rue du Fresnoy 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 38 00 http://www.lefresnoy.net/fr [{« type »: « email », « value »: « accueil@lefresnoy.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 28 38 00 »}]

Le festival Play It Again ! revient du 17 au 27 septembre 2026 pour une 12e édition. La dame de Shanghai | Dimanche 20 septembre, 18h

DR