Festival Play it again ! | La dame de Shanghai Tourcoing

Informations pratiques

Tourcoing

Festival Play it again ! | La dame de Shanghai

22 Rue du Fresnoy Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 18:00:00

fin : 2026-09-20 19:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Rendez-vous national et annuel dédié au rayonnement du cinéma de patrimoine, le festival Play It Again ! revient du 17 au 27 septembre 2026 pour une 12e édition. Organisé par l’ADRC, Play It Again ! est le seul festivalv dédié au patrimoine cinématographique, à réunir simultanément plus de 200 cinémas, des grandes métropoles aux territoires ruraux, s’adressant ainsi à un public aussi large que diversifié. Au programme, classiques indémodables et films restaurés seront à l’affiche des cinémas participants, à travers toute la France.

Dimanche 20 septembre, 18h

LA DAME DE SHANGHAI

De Orson Welles

1947 | États-Unis | 1h27 | VOSTFR

Avec Rita Hayworth, Orson Welles, Everett Sloane

Un aventurier, séduit par la femme d’un homme très riche, se fait engager par lui sur son yacht. Il est contacté par l’associé du mari pour simuler son propre meurtre. Mais l’homme meurt effectivement et l’aventurier est accusé.

Rendez-vous national et annuel dédié au rayonnement du cinéma de patrimoine, le festival Play It Again ! revient du 17 au 27 septembre 2026 pour une 12e édition. Organisé par l’ADRC, Play It Again ! est le seul festivalv dédié au patrimoine cinématographique, à réunir simultanément plus de 200 cinémas, des grandes métropoles aux territoires ruraux, s’adressant ainsi à un public aussi large que diversifié. Au programme, classiques indémodables et films restaurés seront à l’affiche des cinémas participants, à travers toute la France.

Dimanche 20 septembre, 18h

LA DAME DE SHANGHAI

De Orson Welles

1947 | États-Unis | 1h27 | VOSTFR

Avec Rita Hayworth, Orson Welles, Everett Sloane

Un aventurier, séduit par la femme d’un homme très riche, se fait engager par lui sur son yacht. Il est contacté par l’associé du mari pour simuler son propre meurtre. Mais l’homme meurt effectivement et l’aventurier est accusé. .

22 Rue du Fresnoy Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 38 00 accueil@lefresnoy.net

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English :

A national, annual event dedicated to promoting heritage cinema, the Play It Again! festival returns from September 17 to 27, 2026, for its 12th edition. Organized by the ADRC, Play It Again! is the only festival dedicated to film heritage, bringing together more than 200 theaters simultaneously—from major cities to rural areas—and reaching a wide and diverse audience. The program features timeless classics and restored films, which will be screened at participating theaters throughout France.

Sunday, September 20, 6:00 p.m.

THE LADY FROM SHANGHAI

Directed by Orson Welles

1947 | United States | 1h27 | Original version with French subtitles

Starring Rita Hayworth, Orson Welles, Everett Sloane

An adventurer, seduced by the wife of a very wealthy man, is hired by him to work on his yacht. He is contacted by the husband’s business partner to stage his own murder. But the man actually dies, and the adventurer is accused of the crime.

L’événement Festival Play it again ! | La dame de Shanghai Tourcoing a été mis à jour le 2026-07-14 par Hauts-de-France Tourisme