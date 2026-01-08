Festival Polar La Salamandre | Centre de Congrès Cognac
Festival Polar
La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac Charente
Tarif : – –
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-18
2026-10-16
Au programme des conférences, des débats, des expositions, des projections en compétition et en avant-première, des rencontres, des représentations théâtrales, des séances d’autographes, de dédicaces et de signatures.
La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 35 99 02 cerclenoir@wanadoo.fr
English :
The program includes conferences, debates, exhibitions, competition and preview screenings, meetings, theatrical performances, autograph sessions and book signings.
L’événement Festival Polar Cognac a été mis à jour le 2026-01-05 par Destination Cognac