Festival Polar La Salamandre | Centre de Congrès Cognac

La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac Charente

Au programme des conférences, des débats, des expositions, des projections en compétition et en avant-première, des rencontres, des représentations théâtrales, des séances d’autographes, de dédicaces et de signatures.

+33 6 81 35 99 02 cerclenoir@wanadoo.fr

The program includes conferences, debates, exhibitions, competition and preview screenings, meetings, theatrical performances, autograph sessions and book signings.

