Festival Premiers Amplis : fête de la musique pour les enfants Place des droits de l’enfant Paris

En avant la musique !

Premier festival parisien de musiques actuelles amplifiées en plein air, par et pour les enfants et à destination d’un public familial.

Il permet à nos jeunes talents, de la maternelle jusqu’au lycée, de pouvoir bénéficier de leur premier espace scénique d’expression pour pouvoir se produire devant un large public bienveillant, et interpréter leurs chansons favorites, reprises ou compositions originales.

Pour sa première édition, il se tiendra le samedi 6 juin sur la Place des Droits de l’Enfant, dans le 14ème arrondissement de Paris, dans une ambiance festive.

Au programme:

Scène ouverte aux enfants musiciens

Concerts des enfants

Tête d’affiche: Les Zélectrons frits – Groupe de rock familial – www.leszelectronsfrits.com

A l’image de festivals solidaires et engagés, des stands de prévention sur la thématique de l’enfance seront installés sur la place pour compléter la programmation musicale : santé, sécurité et sensibilisation aux usages des écrans.

Festival parisien de musiques actuelles amplifiées, en plein air, par et pour les enfants et à destination d’un public familial.

Le samedi 06 juin 2026

de 12h30 à 18h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T15:30:00+02:00

fin : 2026-06-06T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T12:30:00+02:00_2026-06-06T18:30:00+02:00

Place des droits de l’enfant Place des droits de l’enfant 75014 Paris

https://www.premiersamplis.fr



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