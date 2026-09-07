Festival Presse Papier La Bonneterie Rezé

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 11:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Le festival PRESSE PAPIER se tiendra les 2, 3 et 4 octobre 2026 à l’atelier la Bonneterie à Rezé, organisé par l’association Süper Encre. Pour sa première édition, le festival Presse Papier accueille une vingtaine d’artistes exposant.es, pour offrir au public un panorama des graveur.es et de leurs nombreuses pratiques : sérigraphie, gravure, lithographie, petites éditions d’artistes (impression manuelle), monotype.Des ateliers et des démonstrations gratuites seront organisés pour le public, afin de s’immerger dans l’univers fascinant de la gravure et de l’estampe :• samedi à 10h30 et dimanche à 15h30 : démonstration impression de plaque de lino en réduction avec petite presse• samedi et dimanche à 11h30 : gravure sur tetra pak• samedi et dimanche à 14h30 : pointe sèche sur plexiglas et impression encre à l’eau• samedi à 15h30 et dimanche à 11h30 : démonstation d’impression de plaque aquatinte en couleurInformations pratiques : Vendredi inauguration dès 18h – Samedi 11h/19h et dimanche 10h/18h.Contact : Association Süper Encre – www.superencre.com – superencre@hotmail.comElsa Saïsset 06.64.12.06.51

La Bonneterie Rezé 44400

http://www.superencre.com



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