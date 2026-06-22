Festival Quai des Bulles Quai Duguay-Trouin Saint-Malo

Saint-Malo

Festival Quai des Bulles

Quai Duguay-Trouin Palais du Grand Large et Quai St-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 09:30:00

fin : 2026-10-10 19:00:00

Date(s) :

2026-10-09 2026-10-10 2026-10-11

45ème Festival de Bandes Dessinées.

Festival de la bande dessinée et de l’image projetée. Cette année, c’est la 45ème édition. Rendez-vous incontournable de l’automne pour les malouins et les inconditionnels du neuvième art, le festival de la Bande Dessinée Quai des Bulles vous donne rendez-vous les 09, 10 et 11 octobre 2026 !

Programme à venir sur www.quaidesbulles.com

Billetterie disponible dans l’ensemble des bureaux de l’Office de Tourisme Saint Malo Baie du Mont Saint Michel. .

Quai Duguay-Trouin Palais du Grand Large et Quai St-Malo Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 39 63

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English :

L’événement Festival Quai des Bulles Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-22 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel