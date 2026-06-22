Festival Quai des Bulles Quai Duguay-Trouin Saint-Malo
Festival Quai des Bulles Quai Duguay-Trouin Saint-Malo vendredi 9 octobre 2026.
Saint-Malo
Festival Quai des Bulles
Quai Duguay-Trouin Palais du Grand Large et Quai St-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 09:30:00
fin : 2026-10-10 19:00:00
Date(s) :
2026-10-09 2026-10-10 2026-10-11
45ème Festival de Bandes Dessinées.
Festival de la bande dessinée et de l’image projetée. Cette année, c’est la 45ème édition. Rendez-vous incontournable de l’automne pour les malouins et les inconditionnels du neuvième art, le festival de la Bande Dessinée Quai des Bulles vous donne rendez-vous les 09, 10 et 11 octobre 2026 !
Programme à venir sur www.quaidesbulles.com
Billetterie disponible dans l’ensemble des bureaux de l’Office de Tourisme Saint Malo Baie du Mont Saint Michel. .
Quai Duguay-Trouin Palais du Grand Large et Quai St-Malo Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 39 63
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English :
L’événement Festival Quai des Bulles Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-22 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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