Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival Quartier du Livre : Atelier d’écriture animé par Hélène Veyssier Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris

Festival Quartier du Livre : Atelier d’écriture animé par Hélène Veyssier Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris

Festival Quartier du Livre : Atelier d’écriture animé par Hélène Veyssier Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Rainer Maria Rilke

Adresse : 88 Ter boulevard de Port-Royal

Ville : 75005 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Hélène Veyssier propose un atelier d’écriture sur le thème du Bonheur.

Elle proposera à l’étude deux textes :

– un texte de Colette extrait de “les vrilles de la vigne” où l’auteur parle de son bonheur à chaque printemps.

– Un deuxième texte de l’écrivain Georges Perec sous forme d’anaphores “il y a”. Un texte où il évoque les moments heureux de son enfance.

Dans le cadre du Quartier du Livre, Hélène Veyssier propose un atelier d’écriture sur le thème du Bonheur
Le mercredi 03 juin 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-03T17:30:00+02:00
fin : 2026-06-03T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-03T14:30:00+02:00_2026-06-03T16:00:00+02:00

Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal  75005 Paris
+33156811070 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr


Afficher la carte du lieu Bibliothèque Rainer Maria Rilke et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)