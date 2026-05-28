Festival Quartier du Livre : Atelier d’écriture animé par Hélène Veyssier Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris
Festival Quartier du Livre : Atelier d’écriture animé par Hélène Veyssier Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris mercredi 3 juin 2026.
Hélène Veyssier propose un atelier d’écriture sur le thème du Bonheur.
Elle proposera à l’étude deux textes :
– un texte de Colette extrait de “les vrilles de la vigne” où l’auteur parle de son bonheur à chaque printemps.
– Un deuxième texte de l’écrivain Georges Perec sous forme d’anaphores “il y a”. Un texte où il évoque les moments heureux de son enfance.
Dans le cadre du Quartier du Livre, Hélène Veyssier propose un atelier d’écriture sur le thème du Bonheur
Le mercredi 03 juin 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-03T17:30:00+02:00
fin : 2026-06-03T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-03T14:30:00+02:00_2026-06-03T16:00:00+02:00
Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris
+33156811070 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr
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