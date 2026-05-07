Laragne-Montéglin

Festival Quartiers d’été Les Talysker

Cour du Château Laragne-Montéglin Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 21:00:00

fin : 2026-08-18 22:30:00

Date(s) :

2026-08-18

Quatre copains dans la brise, Talysker c’est le Rock’n’roll de l’époque épique, celui qui se danse avec les hanches, et qui donne la banane à tout le monde.

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Cour du Château Laragne-Montéglin 05300 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 03 89 75 mediatheque@mairie-laragne.fr

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English :

Four friends in the breeze, Talysker is the rock’n’roll of the epic era, the kind you dance to with your hips, the kind that gives everyone a banana.

L’événement Festival Quartiers d’été Les Talysker Laragne-Montéglin a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Sisteron Buëch