Festival Quel Cirque ! LA R’BRISE DE LA PASTILLE Galapiat Cirque Place André Counord Château-Gontier-sur-Mayenne

Informations pratiques

Château-Gontier-sur-Mayenne

Festival Quel Cirque ! LA R’BRISE DE LA PASTILLE Galapiat Cirque

Place André Counord Cloître des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 21:00:00

fin : 2026-07-07 21:55:00

Date(s) :

2026-07-07

Festival Quel Cirque

Festival Quel Cirque ! Clown, musique et existentialisme

LA R’BRISE DE LA PASTILLE Galapiat Cirque

Une Nouvelle Brise… La Brise a soufflé, c’est vrai et le mât s’est brisé. Mais elle s’apprête à déferler de nouveau, un peu plus folle peut-être, car le clown ne sera pas seul. Aux côtés d’un·e musicien·ne à l’univers sonore tendre et envoûtant, ils seront trois à flirter au bord du vide, de l’introspection et de la transe, pour se découvrir, se re-découvrir, se surprendre, et inviter chaque spectateur, chaque spectatrice à transfigurer l’espace et le moment présent. Moïse Bernier promène depuis des années son clown agile, exubérant et tellement attachant… Il est accompagné par un musicien qui prolonge avec virtuosité les états d’âme de ce clown tourmenté une musique aussi viscérale et tribale. Dans leurs poches aux artifices de pacotille, ils nous en mettent plein les yeux (et les oreilles, et le cœur).

Tout public, à partir de 6 ans 55 min

En cas d’intempéries, repli halle Espace Saint-Fiacre .

Place André Counord Cloître des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 55 97

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Quel Cirque Festival

L’événement Festival Quel Cirque ! LA R’BRISE DE LA PASTILLE Galapiat Cirque Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-06-25 par SUD MAYENNE