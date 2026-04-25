UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Figeac

Festival Re-naissance à Figeac, spectacle théâtral LibEr Figeac

vendredi 28 août 2026 · Figeac

Festival Re-naissance à Figeac, spectacle théâtral LibEr Figeac

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
salle Balène
Ville
46100 Figeac
Département
Lot
Tarif
4 Général

Figeac

Festival Re-naissance à Figeac, spectacle théâtral LibEr

salle Balène Figeac Lot

Tarif : – – 4 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 15:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Entre anecdotes, chiffres, vulgarisation et petites histoires dans la grande Histoire, le

livre sous toutes ses facettes nous est exposé

Entre anecdotes, chiffres, vulgarisation et petites histoires dans la grande Histoire, le

livre sous toutes ses facettes nous est exposé. Comment est-il arrivé jusqu'à nous à travers les âges, comment arrive-t-il jusqu'à nous depuis l'usine, quel est notre rapport à

l'objet aujourd'hui et que voulons-nous en faire demain ?

Un spectacle ludique, avec Fanny Dynamo !

  .

salle Balène Figeac 46100 Lot Occitanie +33 9 52 25 07 49  contact@larrosoir.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Through anecdotes, statistics, accessible explanations, and small stories within the larger narrative of history, the

book is presented to us in all its facets

L’événement Festival Re-naissance à Figeac, spectacle théâtral LibEr Figeac a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Figeac

À voir aussi à Figeac (Lot)