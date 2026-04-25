Informations pratiques

Figeac

Festival Re-naissance à Figeac, spectacle théâtral LibEr

salle Balène Figeac Lot

Tarif : – – 4 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 15:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Entre anecdotes, chiffres, vulgarisation et petites histoires dans la grande Histoire, le

livre sous toutes ses facettes nous est exposé

Entre anecdotes, chiffres, vulgarisation et petites histoires dans la grande Histoire, le

livre sous toutes ses facettes nous est exposé. Comment est-il arrivé jusqu'à nous à travers les âges, comment arrive-t-il jusqu'à nous depuis l'usine, quel est notre rapport à

l'objet aujourd'hui et que voulons-nous en faire demain ?

Un spectacle ludique, avec Fanny Dynamo !

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salle Balène Figeac 46100 Lot Occitanie +33 9 52 25 07 49 contact@larrosoir.org

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English :

Through anecdotes, statistics, accessible explanations, and small stories within the larger narrative of history, the

book is presented to us in all its facets

L’événement Festival Re-naissance à Figeac, spectacle théâtral LibEr Figeac a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Figeac