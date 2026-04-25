Informations pratiques

Figeac

Festival Re-naissance au centre sociale de Figeac banquet paysan

Centre social, 8 Place Vival Figeac Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 12:30:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Un atelier parents/grands-parents/enfants autour de la conception du goûter et d’une dégustation tous ensemble ! Ses moments permettent un moment privilégier avec vos enfants ainsi que la rencontre d’autres parents ! Au programme cuisine, rire et bonne humeur ! Cet atelier est gratuit et sur inscription

Un atelier parents/grands-parents/enfants autour de la conception du goûter et d’une dégustation tous ensemble ! Ses moments permettent un moment privilégier avec vos enfants ainsi que la rencontre d’autres parents ! Au programme cuisine, rire et bonne humeur ! Cet atelier est gratuit et sur inscription. Pour vous inscrire ou pour plus d’informations vous pouvez nous contacter On à hâte de vous retrouver pour partager ce délicieux moment en famille !

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Centre social, 8 Place Vival Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 05 01 centresocial.figeac@gmail.com

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English :

A workshop for parents, grandparents, and children focused on planning an afternoon snack and enjoying a tasting together! This is a special opportunity to spend quality time with your children and meet other parents! On the agenda: cooking, laughter, and good cheer! This workshop is free and requires registration.

L’événement Festival Re-naissance au centre sociale de Figeac banquet paysan Figeac a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Figeac