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AGENDA · Morteau

Festival Résonance Amateurs en lumière Théatre et salle des fêtes Morteau

samedi 31 octobre 2026 · Théatre et salle des fêtes · Morteau

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Théatre et salle des fêtes
Adresse
Place de la Halle
Ville
25500 Morteau
Département
Doubs
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Morteau

Festival Résonance Amateurs en lumière

Théatre et salle des fêtes Place de la Halle Morteau Doubs

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 14:00:00
fin : 2026-10-31 21:00:00

Date(s) :
2026-10-31 2026-11-01

Dans le cadre du festival Résonance. La Meute mené par Christelle Pinet. association Grand écart. Samedi 31/10. Déambulations dans les rues de Morteau avec danseurs amateurs l’après-midi. Rencontres chorégraphiques en soirée. Spectacle vient danser le dimanche.   .

Théatre et salle des fêtes Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Festival Résonance Amateurs en lumière

L’événement Festival Résonance Amateurs en lumière Morteau a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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