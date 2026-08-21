Festival Résonance Amateurs en lumière Théatre et salle des fêtes Morteau

samedi 31 octobre 2026 · Théatre et salle des fêtes · Morteau

Informations pratiques

Morteau

Festival Résonance Amateurs en lumière

Théatre et salle des fêtes Place de la Halle Morteau Doubs

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 14:00:00

fin : 2026-10-31 21:00:00

Date(s) :

2026-10-31 2026-11-01

Dans le cadre du festival Résonance. La Meute mené par Christelle Pinet. association Grand écart. Samedi 31/10. Déambulations dans les rues de Morteau avec danseurs amateurs l’après-midi. Rencontres chorégraphiques en soirée. Spectacle vient danser le dimanche. .

Théatre et salle des fêtes Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Festival Résonance Amateurs en lumière

L’événement Festival Résonance Amateurs en lumière Morteau a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER