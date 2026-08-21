AGENDA · Morteau
Festival Résonance Clôture Place de la Halle Morteau
dimanche 1 novembre 2026 · Place de la Halle · Morteau
Informations pratiques
Morteau
Festival Résonance Clôture
Place de la Halle La bousse Morteau Doubs
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01 19:00:00
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-11-01
Spectacle les assoiffés par la compagnie Psaodi. Dans le cadre du festival Résonance. Places limités. .
Place de la Halle La bousse Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Festival Résonance Clôture
L’événement Festival Résonance Clôture Morteau a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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