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AGENDA · Morteau

Festival Résonance Clôture Place de la Halle Morteau

dimanche 1 novembre 2026 · Place de la Halle · Morteau

Informations pratiques

Début
dimanche 1 novembre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Place de la Halle
Adresse
La bousse
Ville
25500 Morteau
Département
Doubs
Tarif
13 13 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Morteau

Festival Résonance Clôture

Place de la Halle La bousse Morteau Doubs

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01 19:00:00
fin : 2026-11-01

Date(s) :
2026-11-01

Spectacle les assoiffés par la compagnie Psaodi. Dans le cadre du festival Résonance. Places limités.   .

Place de la Halle La bousse Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Festival Résonance Clôture

L’événement Festival Résonance Clôture Morteau a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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