Festival Résonance Clôture Place de la Halle Morteau

dimanche 1 novembre 2026 · Place de la Halle · Morteau

Informations pratiques

Morteau

Festival Résonance Clôture

Place de la Halle La bousse Morteau Doubs

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-01 19:00:00

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-11-01

Spectacle les assoiffés par la compagnie Psaodi. Dans le cadre du festival Résonance. Places limités. .

Place de la Halle La bousse Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Festival Résonance Clôture

L’événement Festival Résonance Clôture Morteau a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER