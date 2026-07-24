Informations pratiques

Tulle

Festival Respire ! Bleutenace

Jardins de la Péfecture Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 17:00:00

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-10-01

Mélusine Lavinet-Drouet arpente à mains nues sa structure-sculpture azur de 6 mètres de haut, pour une suspension poétique en altitude.

Un trait bleu se détache sur le ciel, si fin, si fragile. Une femme y monte, tout de bleu vêtue elle aussi. Et c’est presque tout. Ses mains s’agrippent au mât, le reste du corps bascule, pendu au-dessus du vide, défiant le vertige avec puissance et poésie. Mélusine Lavinet-Drouet est une suspensive , comme se nomment ces femmes des airs de la compagnie Rhizome, créée par Chloé Moglia. Au fil de ce Bleu tenace que rythme la musique électro mi-saccadée mi-méditative de Marielle Chatain, c’est à un temps suspendu que nous convie ce geste épuré. Presque un miracle. .

Jardins de la Péfecture Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22 contact@sn-lempreinte.fr

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English : Festival Respire ! Bleutenace

L’événement Festival Respire ! Bleutenace Tulle a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Contrées Vertes