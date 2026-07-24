Informations pratiques

Tulle

Festival Respire ! Hymnes en jeux

Place Monseigneur Berteaud Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 11:30:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

S’ils ne résonnent pas pendant une compétition, que nous racontent les hymnes ? Réponse festive et contemporaine avec l’Orchestre de spectacle de Montreuil.

Que retentissent la Marseillaise, les hymnes afghan, tibétain, canadien ou indien ! Pas pour couronner une médaille aux JO, mais pour plonger dans la diversité chatoyante des hymnes nationaux. Mathieu Bauer a eu la bonne idée de proposer à un orchestre, mi-amateur, mi-professionnel, de toutes nouvelles versions de ces airs patriotiques, revus et arrangés par des compositeurs d’aujourd’hui Sarah Murcia, Bertrand Burgalat, Ève Risser et bien d’autres. Cet incroyable tour du monde musical prend alors des dimensions symbolique, politique et surtout festive ! .

Place Monseigneur Berteaud Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22

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English : Festival Respire ! Hymnes en jeux

L’événement Festival Respire ! Hymnes en jeux Tulle a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Contrées Vertes