Festival Respire ! Le Tir Sacré Centre Culturel et Sportif Tulle
samedi 3 octobre 2026 · Centre Culturel et Sportif · Tulle
Informations pratiques
Tulle
Festival Respire ! Le Tir Sacré
Centre Culturel et Sportif Avenue Alsace Lorraine Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Deux danseuses détournent avec humour les commentaires sportifs exaltés dans une performance mi-théâtrale mi-chorégraphique.
Goooooooaaaaaaal ! Dans tous les sports, le commentateur est un exhausteur d’exploits, qu’il les rende hystériques, dramatiques ou historiques ! Marine Colard et Esse Vandergbruggen s’en inspirent pour jouer des postures et des mots, des corps victorieux et des défaites pathétiques. Leur performance théâtrale et chorégraphique s’amuse des décalages entre ces commentaires décontextualisés forcément outranciers, drôles, ou navrants et les pauses iconiques des sportifs. Un tir dansé qui va droit au but ! .
Centre Culturel et Sportif Avenue Alsace Lorraine Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22 contact@sn-lempreinte.fr
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English : Festival Respire ! Le Tir Sacré
L’événement Festival Respire ! Le Tir Sacré Tulle a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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