Festival Respire ! Mouton Noir Place Monseigneur Berteaud Tulle
mercredi 7 octobre 2026 · Place Monseigneur Berteaud · Tulle
Informations pratiques
Tulle
Festival Respire ! Mouton Noir
Place Monseigneur Berteaud Parvis de la cathédrale Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 17:00:00
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
Une chorégraphie inédite lève le voile sur le football freestyle. Entre portrait intime et show acrobatique.
Qui n’a jamais joué avec un ballon de foot à ses heures perdues ? Paul Molina en a fait une vocation et un art football freestyler ! Épaules, corps, pieds, dos, pieds, tout le corps s’engage avec le ballon, dans des contorsions très chorégraphiques. Interrogeant son parcours personnel pas banal il se destinait à une école de commerce –, deux chorégraphies laissent éclater son talent et sa personnalité en un duo de portraits dansés touchants. Quant au très court Show Bridgerton, il sonne comme une introduction et une présentation de soi. .
Place Monseigneur Berteaud Parvis de la cathédrale Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22
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English : Festival Respire ! Mouton Noir
L’événement Festival Respire ! Mouton Noir Tulle a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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