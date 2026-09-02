Festival Résurgence X Atelier Croq’balade en Quercy Stage Carnet de Voyage Gramat
samedi 21 novembre 2026 · Gramat
Informations pratiques
Gramat
Festival Résurgence X Atelier Croq’balade en Quercy Stage Carnet de Voyage
Gramat Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 14:00:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Atelier Croq’balade à Gramat en famille avec Josine Jansen
Atelier Croq’balade à Gramat en famille avec Josine Jansen. Réalisation d’un mini carnet de voyage dans la ville de Gramat suivi d'une séance de dédicaces des ouvrages de Josine Jansen à la bibliothèque
Sur réservation
.
Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 84 63 josintje@orange.fr
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English :
Croq?balade Workshop in Gramat for the Whole Family with Josine Jansen
L’événement Festival Résurgence X Atelier Croq’balade en Quercy Stage Carnet de Voyage Gramat a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne
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