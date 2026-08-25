Informations pratiques

Gramat

Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Orel

635 route de Magès Gramat Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026. Au total, 28 artistes du territoire vous invitent chez eux.

Orel Artiste plasticienne

Embarquez dans l'univers captivant et contrasté d'Orel, perché dans un atelier entre terre et ciel.

Contact

Tél 06 31 00 87 54

Site http://www.artisteorel.com

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026

10h à 18h sur le territoire de Cauvaldor

Gratuit

Evènement intégré au festival culturel de Cauvaldor Résurgence X La Chose Publique et sur le même week-end que les Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie.

www.cauvaldor.fr

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635 route de Magès Gramat 46500 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The artist invites you to visit her studio as part of the 9th edition of the 2026 Artists’ Studio Open House

L’événement Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Orel Gramat a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Vallée de la Dordogne