Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Orel Gramat
samedi 10 octobre 2026 · Gramat
Informations pratiques
Gramat
Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Orel
635 route de Magès Gramat Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-10
L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026
L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026. Au total, 28 artistes du territoire vous invitent chez eux.
Orel Artiste plasticienne
Embarquez dans l'univers captivant et contrasté d'Orel, perché dans un atelier entre terre et ciel.
Contact
Tél 06 31 00 87 54
Site http://www.artisteorel.com
Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026
10h à 18h sur le territoire de Cauvaldor
Gratuit
Evènement intégré au festival culturel de Cauvaldor Résurgence X La Chose Publique et sur le même week-end que les Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie.
www.cauvaldor.fr
.
635 route de Magès Gramat 46500 Lot Occitanie
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English :
The artist invites you to visit her studio as part of the 9th edition of the 2026 Artists’ Studio Open House
L’événement Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Orel Gramat a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Vallée de la Dordogne
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