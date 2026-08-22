Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Clément Nadine même parking que Les ptits virolos Gramat

Informations pratiques

Gramat

Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Clément Nadine

même parking que Les ptits virolos 14 Avenue Georges Pompidou Gramat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026. 28 artistes du territoire vous ouvrent les portes de leur atelier.

Clément Nadine Peinture sur toile

"Et la force de la Nature ? Toujours plus puissante… Qui sommes-nous dans l’univers ? Petits insectes pris dans l’élan naturel ! Du végétal… Du vent… De l’eau… Du feu… La nature sera toujours plus forte, elle est notre fondement. Elle est notre avenir. Nous devons en prendre soin, alors, elle nous le rendra ou nous balaiera … Il nous faut jouer avec Notre Nature … Être dans Notre environnement, une question d’actualité. D’un univers poétique à notre disposition, Qu’en faisons-nous ?

Qui suis-je ?

Architecte pendant 30 ans, puis professeure de yoga… Du construit au vivant. Les forces en présence constituent notre monde. Le corps en mouvement bien sûr… Militante de l’animation, de l’art de bouger. Le mouvement est libérateur, et synonyme de vie. Représenter cette énergie, Un vrai sujet qui me travaille. Encres noires ou de couleur appliquées directement au pinceau, toiles de lin, de chanvre, ou de coton. A la manière des Kakémonos japonais, ni stables, ni cadrées, Les toiles bougent avec le vent."

Démonstration Oui, je proposerai une démonstration de ma pratique.

Contact

Tél 06 88 67 20 13

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026

10h à 18h sur le territoire de Cauvaldor

Gratuit

Evènement intégré au festival culturel de Cauvaldor Résurgence X La Chose Publique

et sur le même week-end que les Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie.

www.cauvaldor.fr

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même parking que Les ptits virolos 14 Avenue Georges Pompidou Gramat 46500 Lot Occitanie +33 6 88 67 20 13

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English :

The artist invites you to visit her studio as part of the 9th edition of the 2026 Artists’ Studio Open House

L’événement Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Clément Nadine Gramat a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Vallée de la Dordogne