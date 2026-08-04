Festival Résurgence X exposition collective d’art contemporain place saint Martin Souillac

Informations pratiques

Souillac

Festival Résurgence X exposition collective d’art contemporain

place saint Martin Beffroi Saint Martin Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 14:00:00

fin : 2026-11-22 17:00:00

Date(s) :

2026-10-02 2026-11-01 2026-11-02

Composée de près de 130 œuvres d’artistes locaux, nationaux et internationaux, l’exposition Chose Publique met en avant des thématiques qui nous concernent tous l’engagement politique, la citoyenneté et la jeunesse, la justice sociale et l’égalité hommes femmes, la décolonisation et la lutte contre le racisme, le capitalocène et l’écologie, la monnaie et la société de consommation, l’éducation à l’image, l’IA et la liberté d’expression

Composée de près de 130 œuvres d’artistes locaux, nationaux et internationaux, l’exposition Chose Publique met en avant des thématiques qui nous concernent tous l’engagement politique, la citoyenneté et la jeunesse, la justice sociale et l’égalité hommes femmes, la décolonisation et la lutte contre le racisme, le capitalocène et l’écologie, la monnaie et la société de consommation, l’éducation à l’image, l’IA et la liberté d’expression. En écho à la figure de Gaston Monnerville, les artistes de l’exposition Chose Publique se font la voix des combats et des préoccupations qui agitent les sociétés contemporaines. Que peut l’art ? L’art peut tout, l’art ne peut rien ! C’est à vous de voir

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place saint Martin Beffroi Saint Martin Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00

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English :

Featuring nearly 130 works by local, national, and international artists, the “Chose Publique” exhibition highlights themes that concern us all: political engagement, citizenship and youth, social justice and gender equality, decolonization and the fight against racism, capitalism and the environment, money and consumer society, media literacy, AI, and freedom of expression

L’événement Festival Résurgence X exposition collective d’art contemporain Souillac a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Vallée de la Dordogne