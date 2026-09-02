Festival Résurgence X film et conférence Charte du vivre ensembledu Royaume Mandé (1222) en Afrique Bibliothèque municipale Gramat

Informations pratiques

Gramat

Festival Résurgence X film et conférence Charte du vivre ensembledu Royaume Mandé (1222) en Afrique

Bibliothèque municipale 102 Rue de l’Atelier Gramat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 18:30:00

fin : 2026-10-15 20:30:00

Date(s) :

2026-10-15

’historien Hamzat Boukari-Yabara présente la Charte du Vivre ensemble créée en 1222 à l’époque du Royaume Mandé, dans le pays mandingue

’historien Hamzat Boukari-Yabara présente la Charte du Vivre ensemble créée en 1222 à l’époque du Royaume Mandé, dans le pays mandingue. Son intervention est suivie d’un documentaire réalisé par Chris Macari

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Bibliothèque municipale 102 Rue de l’Atelier Gramat 46500 Lot Occitanie +33 6 79 28 37 64

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English :

?Historian Hamzat Boukari-Yabara presents the Charter of Living Together, created in 1222 during the era of the Mandé Kingdom, in the Mandinka region

L’événement Festival Résurgence X film et conférence Charte du vivre ensembledu Royaume Mandé (1222) en Afrique Gramat a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne