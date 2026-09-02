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Festival Résurgence X film et conférence Charte du vivre ensembledu Royaume Mandé (1222) en Afrique Bibliothèque municipale Gramat

jeudi 15 octobre 2026 · Bibliothèque municipale · Gramat

Festival Résurgence X film et conférence Charte du vivre ensembledu Royaume Mandé (1222) en Afrique Bibliothèque municipale Gramat

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Bibliothèque municipale
Adresse
102 Rue de l’Atelier
Ville
46500 Gramat
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Gramat

Festival Résurgence X film et conférence Charte du vivre ensembledu Royaume Mandé (1222) en Afrique

Bibliothèque municipale 102 Rue de l’Atelier Gramat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 18:30:00
fin : 2026-10-15 20:30:00

Date(s) :
2026-10-15

’historien Hamzat Boukari-Yabara présente la Charte du Vivre ensemble créée en 1222 à l’époque du Royaume Mandé, dans le pays mandingue

’historien Hamzat Boukari-Yabara présente la Charte du Vivre ensemble créée en 1222 à l’époque du Royaume Mandé, dans le pays mandingue. Son intervention est suivie d’un documentaire réalisé par Chris Macari

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Bibliothèque municipale 102 Rue de l’Atelier Gramat 46500 Lot Occitanie +33 6 79 28 37 64 

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English :

?Historian Hamzat Boukari-Yabara presents the Charter of Living Together, created in 1222 during the era of the Mandé Kingdom, in the Mandinka region

L’événement Festival Résurgence X film et conférence Charte du vivre ensembledu Royaume Mandé (1222) en Afrique Gramat a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne

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