Festival Résurgence X film et conférence Charte du vivre ensembledu Royaume Mandé (1222) en Afrique Bibliothèque municipale Gramat
jeudi 15 octobre 2026 · Bibliothèque municipale · Gramat
Informations pratiques
Gramat
Festival Résurgence X film et conférence Charte du vivre ensembledu Royaume Mandé (1222) en Afrique
Bibliothèque municipale 102 Rue de l’Atelier Gramat Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 18:30:00
fin : 2026-10-15 20:30:00
Date(s) :
2026-10-15
’historien Hamzat Boukari-Yabara présente la Charte du Vivre ensemble créée en 1222 à l’époque du Royaume Mandé, dans le pays mandingue
’historien Hamzat Boukari-Yabara présente la Charte du Vivre ensemble créée en 1222 à l’époque du Royaume Mandé, dans le pays mandingue. Son intervention est suivie d’un documentaire réalisé par Chris Macari
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Bibliothèque municipale 102 Rue de l’Atelier Gramat 46500 Lot Occitanie +33 6 79 28 37 64
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English :
?Historian Hamzat Boukari-Yabara presents the Charter of Living Together, created in 1222 during the era of the Mandé Kingdom, in the Mandinka region
L’événement Festival Résurgence X film et conférence Charte du vivre ensembledu Royaume Mandé (1222) en Afrique Gramat a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne
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