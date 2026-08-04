Informations pratiques

Souillac

Festival Résurgence X les 10 ans de Résurgence à Souillac

10 rue de la Halle Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 10:00:00

fin : 2026-11-28 12:00:00

Date(s) :

2026-10-01

Le nom " Résurgence " fait écho aux résurgences naturelles de la vallée de la Dordogne, ces sources souterraines qui jaillissent à la surface

Le nom " Résurgence " fait écho aux résurgences naturelles de la vallée de la Dordogne, ces sources souterraines qui jaillissent à la surface. De la même manière, le festival fait remonter à la lumière des histoires oubliées, des personnalités méconnues et des patrimoines enfouis du territoire: Sim Copans et le jazz à Souillac, Le Musée de l’Automate et son patrimoine mécanique, Pierre Betz et la revue d’art Le Point, Nancy Cunard, poétesse engagée, les profondeurs du territoire avec Viré et Rupin, Louis Vicat et L’architecture et l’habitat, le lien entre art et sport avec Roger Couderc, L’exil et les migrations avec Gisèle Freund et Gaston Monnerville pour la " chose publique " cette année. Pour cette 10e édition anniversaire du festival Résurgence, la bibliothèque accueillera au rez-de-chaussée des photos et des textes revenant sur les personnalités inspirantes du festival. Les vitrines donneront à voir depuis l’extérieur les dix affiches du festival et les brochures correspondantes, qui ont jalonné cette aventure de territoire

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10 rue de la Halle Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 67 92

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English :

The name “R%E9surgence” echoes the natural springs of the Dordogne Valley—those underground sources that gush to the surface

L’événement Festival Résurgence X les 10 ans de Résurgence à Souillac Souillac a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Vallée de la Dordogne