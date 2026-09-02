Festival Résurgence X Mouvement libre place Saint Martin Souillac

Informations pratiques

Souillac

Festival Résurgence X Mouvement libre

place Saint Martin Beffroi Saint-Martin Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 18:30:00

fin : 2026-10-21 20:30:00

Date(s) :

2026-10-14 2026-10-21

Être en harmonie avec soi pour s’ouvrir aux autres, au groupe qui évoluera ensemble au cœur de l’exposition Chose publique

Être en harmonie avec soi pour s’ouvrir aux autres, au groupe qui évoluera ensemble au cœur de l’exposition Chose publique. Entrer dans la conscience de notre état de corps et laisser naître le mouvement librement. Par des consignes

ludiques et poétiques, sentir l’ouverture qui s’opère et nous relie à ce qui nous entoure. Nous laisser imprégner par ce que l’on voit et poser un autre regard sur les œuvres. Celles-ci deviendront sources d’inspiration pour notre exploration du mouvement

Venir en tenue chaude et confortable, une gourde d’eau et un tapis de sol

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place Saint Martin Beffroi Saint-Martin Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00

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English :

%CTo be in harmony with oneself in order to open up to others, to the group that will %E9evolve together at the heart of the “Chose publique” exhibition

L’événement Festival Résurgence X Mouvement libre Souillac a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne