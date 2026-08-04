Festival Résurgence X visite guidée de l’exposition Chose Publique place Saint Martin Souillac

Informations pratiques

Souillac

Festival Résurgence X visite guidée de l’exposition Chose Publique

place Saint Martin Beffroi Saint-Martin Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Venez découvrir l’exposition Chose Publique en compagnie de la commissaire d’exposition Valentine Boé et des collectionneurs

Daniel Bost et Dominique Chambon, Carole et Philippe Coutaut, Évelyne et Jacques Deret

Venez découvrir l’exposition Chose Publique en compagnie de la commissaire d’exposition Valentine Boé et des collectionneurs

Daniel Bost et Dominique Chambon, Carole et Philippe Coutaut, Évelyne et Jacques Deret. Cette visite vous offre une occasion rare de découvrir les histoires et les inspirations derrière chaque pièce, directement racontées par celles et ceux qui les ont choisies avec la commissaire et les collectionneurs

Tout public

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place Saint Martin Beffroi Saint-Martin Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00

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English :

Come discover the “Chose Publique” exhibition alongside curator Valentine Boé and collectors

Daniel Bost and Dominique Chambon, Carole and Philippe Coutaut, Évelyne and Jacques Deret

L’événement Festival Résurgence X visite guidée de l’exposition Chose Publique Souillac a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Vallée de la Dordogne