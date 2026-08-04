Festival Résurgence X visite guidée de l’exposition Chose Publique place Saint Martin Souillac
samedi 3 octobre 2026 · place Saint Martin · Souillac
Informations pratiques
Souillac
Festival Résurgence X visite guidée de l’exposition Chose Publique
place Saint Martin Beffroi Saint-Martin Souillac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Venez découvrir l’exposition Chose Publique en compagnie de la commissaire d’exposition Valentine Boé et des collectionneurs
Daniel Bost et Dominique Chambon, Carole et Philippe Coutaut, Évelyne et Jacques Deret
Venez découvrir l’exposition Chose Publique en compagnie de la commissaire d’exposition Valentine Boé et des collectionneurs
Daniel Bost et Dominique Chambon, Carole et Philippe Coutaut, Évelyne et Jacques Deret. Cette visite vous offre une occasion rare de découvrir les histoires et les inspirations derrière chaque pièce, directement racontées par celles et ceux qui les ont choisies avec la commissaire et les collectionneurs
Tout public
.
place Saint Martin Beffroi Saint-Martin Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come discover the “Chose Publique” exhibition alongside curator Valentine Boé and collectors
Daniel Bost and Dominique Chambon, Carole and Philippe Coutaut, Évelyne and Jacques Deret
L’événement Festival Résurgence X visite guidée de l’exposition Chose Publique Souillac a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Vallée de la Dordogne
À voir aussi à Souillac (Lot)
- Concert à la Forge de Bourzolles La Forge Souillac 4 août 2026
- Les Chansonnades Spectacle chansons françaises Souillac 4 août 2026
- Exposition 14-18 la carte postale en guerre Vitrines et Bibliothèque Municipale Souillac 7 août 2026
- Théâtre Les Imagités Le comte de Monte-Cristo Souillac 12 août 2026
- Spectacle de feu Yule Souillac 16 août 2026