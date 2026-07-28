Festival Résurgence X visite guidée de l’exposition Chose Publique place Saint Martin Souillac

Informations pratiques

Souillac

Festival Résurgence X visite guidée de l’exposition Chose Publique

place Saint Martin Beffroi Saint-Martin Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 15:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Découvrez l’exposition Chose Publique à travers le regard de Valentine Boé, commissaire qui l’a composée

Découvrez l’exposition Chose Publique à travers le regard de Valentine Boé, commissaire qui l’a composée. Elle partagera sa vision des œuvres et vous fera profiter de cette occasion unique d’appréhender différemment cette exposition! Elle sera accompagnée des artistes de l’exposition Camille Bes et Marine Semeria et Katia Bourdarel

Tout public, à partir de 12 ans

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place Saint Martin Beffroi Saint-Martin Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00

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English :

Discover the Chose Publique exhibition through the eyes of Valentine Boé, the curator who put it together

L’événement Festival Résurgence X visite guidée de l’exposition Chose Publique Souillac a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Vallée de la Dordogne