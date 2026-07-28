Festival Résurgence X visite guidée de l’exposition Chose Publique place Saint Martin Souillac
dimanche 18 octobre 2026 · place Saint Martin · Souillac
Informations pratiques
Souillac
Festival Résurgence X visite guidée de l’exposition Chose Publique
place Saint Martin Beffroi Saint-Martin Souillac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 15:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Découvrez l’exposition Chose Publique à travers le regard de Valentine Boé, commissaire qui l’a composée
Découvrez l’exposition Chose Publique à travers le regard de Valentine Boé, commissaire qui l’a composée. Elle partagera sa vision des œuvres et vous fera profiter de cette occasion unique d’appréhender différemment cette exposition! Elle sera accompagnée des artistes de l’exposition Camille Bes et Marine Semeria et Katia Bourdarel
Tout public, à partir de 12 ans
.
place Saint Martin Beffroi Saint-Martin Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the Chose Publique exhibition through the eyes of Valentine Boé, the curator who put it together
L’événement Festival Résurgence X visite guidée de l’exposition Chose Publique Souillac a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Vallée de la Dordogne
À voir aussi à Souillac (Lot)
- Concert à la Forge de Bourzolles La Forge Souillac 4 août 2026
- Les Chansonnades Spectacle chansons françaises Souillac 4 août 2026
- Exposition 14-18 la carte postale en guerre Vitrines et Bibliothèque Municipale Souillac 7 août 2026
- Théâtre Les Imagités Le comte de Monte-Cristo Souillac 12 août 2026
- Spectacle de feu Yule Souillac 16 août 2026