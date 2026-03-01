Festival Rêves d’enfants au Centre Culturel Coréen Centre Cuturel Coréen Paris

Pensé pour éveiller la curiosité et stimuler l’imaginaire, le festival se déploie dans une atmosphère conviviale et ludique, où apprentissage et plaisir se conjuguent. Petits et grands découvrent ainsi les trésors de la Corée, de ses légendes traditionnelles à ses mélodies typiques, dans un parcours culturel accessible à tous.

Des moments enchantés : contes, musique et cinéma

Le festival propose une sélection d’expériences variées, où chaque séance devient une aventure

unique :

● 25 mars – Film d’animation PIROPIRO (15h & 19h)

Un film d’animation qui transporte les enfants au cœur des paysages contrastés de la Corée, au gré des oiseaux et de leurs amis. Une invitation au voyage et à l’émerveillement.

● 1er avril – Ciné-Concert Architect A (15h & 19h)

Un court-métrage mêlant animation et musique live, réalisé par Lee Jong Hoon. L’histoire poétique d’un ancien architecte devenu livreur, invité à créer une maison reflétant sa vie et ses souvenirs. Le rencontre de l’instrument traditionnel Geomungo et le contrebasse donne une touche profonde pour cette exploration tendre de la mémoire et des rêves.

● 8 avril (15h & 19h), 9 avril (19h)- Le Carnaval des animaux

Les animaux prennent vie à travers la musique, la comédie et le geste. Du lion majestueux au cygne élégant, chaque personnage se transforme en mélodie pleine de fantaisie et d’humour. Ce programme est proposé en collaboration avec l’Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie.

● 15 avril – La magie des percussions (15h & 19h)

Un atelier interactif pour découvrir les percussions traditionnelles coréennes et leurs histoires, accompagné d’un conte et d’un concert pédagogique par Matthieu Rauchvarger. Une expérience sensorielle qui invite à jouer, écouter et rêver.

● 22 avril – Conte coréen à deux voix (15h & 19h)

Le célèbre conte traditionnel coréen Heungboga, issu du pansori, est adapté aux enfants avec un jeu théâtral inspiré de la commedia dell’arte asiatique. Hervé Péjaudier et Benjamin Bertocchi font vivre aux spectateurs une histoire drôle et fantastique, pleine de symboles et de surprises.

● 29 avril – Concert Entre deux mondes (15h & 19h)

La pianiste Lydie Solomon propose un dialogue poétique entre musique traditionnelle coréenne et musique classique, où notes et récits se mêlent pour créer un univers unique et enchanteur.

Avec “Rêves d’enfants”, le Centre Culturel Coréen permet aux enfants de découvrir et d’expérimenter les arts coréens dans toute leur richesse, tout en partageant un moment de plaisir et de convivialité en famille.

Du 25 mars au 29 avril 2026, le Centre Culturel Coréen propose un festival inédit destiné aux enfants de 4 à 12 ans : “Rêves d’enfants”. Gratuit et ouvert à tous, cet événement offre une

parenthèse de magie, de surprises et de découvertes, invitant les plus jeunes à s’initier à la richesse de la culture coréenne à travers le cinéma, la musique, les contes et des ateliers interactifs.

Du mercredi 25 mars 2026 au mercredi 29 avril 2026 :

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 4 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-25T01:00:00+01:00

fin : 2026-04-30T01:59:59+02:00

Date(s) :

Centre Cuturel Coréen 20 rue la Boétie 75008 Paris

https://www.coree-culture.org/?lang=fr



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