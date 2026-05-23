Strasbourg

Festival rhénan de Strasbourg Festival de musique classique

Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-25

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-06-25

Première édition du Festival rhénan de Strasbourg, un festival dédié à la musique classique, qui redonne vie à une longue tradition musicale.

Strasbourg peut se prévaloir d’une longue tradition musicale. Les cardinaux de Rohan, princes-évêques de Strasbourg, entretenaient un orchestre presque aussi important que celui du roi à Versailles.

C’est à Strasbourg, en 1855, que fut créé le plus ancien orchestre permanent en région.

C’est également à Strasbourg que fut créé le premier des festivals de musique en France, en 1932, succédant aux Fêtes musicales d’Alsace-Lorraine de la période impériale allemande. Après avoir connu un prestige important, il disparut pourtant du paysage musical et culturel strasbourgeois il y a une dizaine d’année.

Ce festival manquait aux mélomanes, aux musiciens professionnels ou amateurs.

C’est la raison pour laquelle est né, d’une initiative citoyenne et bénévole, le Festival rhénan.

Il offre aux amoureux de la musique un programme de qualité, porté par des musiciens de haute volée. .

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est contact@festival-rhenan-musique.fr

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English :

L’événement Festival rhénan de Strasbourg Festival de musique classique Strasbourg a été mis à jour le 2026-05-19 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg