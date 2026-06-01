Festival Rochechou’Arts et Danses du Monde Rochechouart
Festival Rochechou’Arts et Danses du Monde Rochechouart samedi 27 juin 2026.
Rochechouart
Festival Rochechou’Arts et Danses du Monde
Place du Château Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Cap sur Rochechouart pour une explosion de couleurs, de rythmes et de bonne humeur avec Rochechou’Arts et Danses du Monde !
Dès 14h, la place du Château à Rochechouart, s’anime avec des spectacles envoûtants, des démonstrations de danses du monde, des concerts pop rock, et un marché d’artisans locaux.
Capoeira, percussions, country, créations originales, maquillage, gourmandises… tout y est pour un après-midi festif et une soirée conviviale avec le marché de producteurs dès 18h.
Ambiance assurée avec Chris le DJ en clôture ! Un événement familial, gratuit et irrésistible à ne pas manquer ! .
Place du Château Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 35 71 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Rochechou’Arts et Danses du Monde
L’événement Festival Rochechou’Arts et Danses du Monde Rochechouart a été mis à jour le 2026-06-03 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
À voir aussi à Rochechouart (Haute-Vienne)
- Du cosmos à la Terre, une rencontre, une création, un patrimoine bâti remarquable il était une fois les impactites de Rochechouart-Chassenon Mairie salle Léon Pagnoux Rochechouart 12 juin 2026
- Atelier Pimp’ my Prof Boutique SYMBIOSE Rochechouart 13 juin 2026
- Rochechouart en fête Rochechouart 13 juin 2026
- Festival Asteroid Day Rochechouart 15 juin 2026
- Atelier Composition fleurie Boutique SYMBIOSE Rochechouart 20 juin 2026