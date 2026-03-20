Festival Rock This Town 15ème Salon du Disque

8 Rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Salon Du Disque de Pau 15e édition

Entrèe libre

Organisé par Ampli & Rock This Town festival.

Le rendez-vous incontournable des mélomanes amateurs et collectionneurs !

Stands professionnels et particuliers + labels indépendants Vinyls, CD, cassettes, produits dérivés…

Toutes les époques, tous les styles, tous les prix !!

Sur place restauration & commerces des Halles, bars, brasserie, toilettes, terrasse, parking sous terrain, accès de plein pied .

8 Rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 87 31 81 contact@rockthistown-pau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Rock This Town 15ème Salon du Disque

L’événement Festival Rock This Town 15ème Salon du Disque Pau a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pau