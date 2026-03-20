Festival Rock This Town 15ème Salon du Disque Pau
Festival Rock This Town 15ème Salon du Disque Pau dimanche 3 mai 2026.
Festival Rock This Town 15ème Salon du Disque
8 Rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Salon Du Disque de Pau 15e édition
Entrèe libre
Organisé par Ampli & Rock This Town festival.
Le rendez-vous incontournable des mélomanes amateurs et collectionneurs !
Stands professionnels et particuliers + labels indépendants Vinyls, CD, cassettes, produits dérivés…
Toutes les époques, tous les styles, tous les prix !!
Sur place restauration & commerces des Halles, bars, brasserie, toilettes, terrasse, parking sous terrain, accès de plein pied .
8 Rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 87 31 81 contact@rockthistown-pau.fr
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English : Festival Rock This Town 15ème Salon du Disque
L’événement Festival Rock This Town 15ème Salon du Disque Pau a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pau