Informations pratiques

Mulhouse

Festival Sans Nom le festival du polar

16 rue de la Fonderie Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-18

Événement incontournable pour les amateurs de polars, le Festival Sans Nom rassemble chaque année une trentaine d’auteurs. Vous y trouverez des projections de courts-métrages, des concours d’écriture, un prix littéraire, un concert, un atelier d’écriture, un apéro-littéraire et des animations pour le jeune public. Le programme complet sera à retrouver sur le site internet du festival.

Evénement incontournable pour les amateurs de polars, le Festival Sans Nom rassemble chaque année une trentaine d’auteurs. Vous y trouverez des projections de courts-métrages, des concours d’écriture, un prix littéraire, un concert, un atelier d’écriture, un apéro-littéraire et des animations pour le jeune public. Le programme complet sera à retrouver sur le site internet du festival. 0 .

16 rue de la Fonderie Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 05 50 41 festivalsansnom@gmail.com

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English :

A not-to-be-missed event for thriller fans, the Festival Sans Nom brings together some thirty authors every year. You’ll find screenings of short films, writing competitions, a literary prize, a concert, a writing workshop, a literary aperitif and activities for young audiences. The full program can be found on the festival website.

L’événement Festival Sans Nom le festival du polar Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace