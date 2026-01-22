FESTIVAL SAPERLIPOPETTE 2026

Montpellier Montpellier Hérault

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-10

2026-05-09

Le temps d’un week-end, vous pourrez profiter en famille de ce festival printanier qui permet de vivre une expérience de spectateur dès le plus jeune âge

Il y aura des spectacles, de la danse, du cirque, des livres, des arts plastiques. Il y aura des ateliers, des lectures, des installations, des jeux, des expositions. Il y aura du rire, de l’émotion, de la poésie, des rencontres, des moments suspendus. Tous les ingrédients pour rêver et s’émerveiller ensemble petits et grands, artistes et publics !

Informations à venir sur la programmation .

Over the course of a weekend, you and your family can enjoy this springtime festival, which offers an audience experience from an early age

