Festival Séries Mania Off : Focus Garces – L’hybride, Lille, L’hybride, Lille

Festival Séries Mania Off : Focus Garces – L’hybride, Lille Jeudi 12 mars, 20h30 L’hybride Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-12T20:30:00+01:00 – 2026-03-12T22:30:00+01:00

Fin : 2026-03-12T20:30:00+01:00 – 2026-03-12T22:30:00+01:00

Cette soirée sera l’occasion de replonger dans l’univers du court métrage La Bouche en cœur (déjà plébiscité par le public de L’hybride !), d’échanger sur les coulisses de fabrication d’une adaptation télévisuelle, et de découvrir en avant-première des premières images de la série.

Garces

Jess et Alana, deux meilleures amies marseillaises, se retrouvent tous les jours dans le même bar pour se raconter leurs vies.

Dès 16 ans.

Durée du programme : 1h30 env.

En présence de Manon Tacconi, réalisatrice.

Dans le cadre du Festival Séries Mania OFF.

+ INFOS PRATIQUES

Ouverture des portes : 19h

Projection : 20h30

Bar et petite restauration sur place

Entrée gratuite – pas de réservation

> Toutes les infos

L'hybride 18 rue gosselet, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320532584 https://www.lhybride.org/

Lieu culturel dédié à l'audiovisuel, L'hybride propose trois soirs par semaine une programmation dédiée aux formes audiovisuelles indépendantes : court métrage, animation, expérimental, documentaire, transdisciplinaire (musique-image, spectacle vivant-image, arts plastiques-images). La convivialité et l'échange autour des œuvres se placent au cœur du projet, avec un espace original proposant un grand écran, un bar et des canapés, et de nombreuses rencontres avec des professionnels.

À l’occasion du Festival Séries Mania OFF, L’hybride vous propose cette année un format « Work in progress » autour de la série Garces de Manon Tacconi, encore en production.